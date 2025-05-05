Веру Брежневу позвали замуж во время концерта

Интерес к блондинке не ослабевает

Певица Вера Брежнева, недавно пережившая развод с продюсером Константином Меладзе, продолжает гастрольную деятельность и, судя по всему, открыта для новых чувств. Во время своего концерта в Алматы она неожиданно получила предложение руки и сердца от поклонника прямо на сцене – момент попал на видео и быстро разлетелся по соцсетям.

На записи видно, как во время паузы между песнями мужчина подошел к сцене с большим букетом алых роз и, не стесняясь публики, сделал блондинке предложение выйти за него замуж. Артистка была удивлена, но не растерялась: она приняла цветы, завязала диалог с претендентом на сердце и решила выяснить некоторые детали.

Вера с улыбкой, но вполне серьезно поинтересовалась, есть ли у него жилье в Алматы, занимается ли он бизнесом и способен ли обеспечить ее, если она решит остаться рядом с ним.

Поклонник, судя по всему, был настроен решительно: он поцеловал певицу в щеку и руку. Брежнева, в свою очередь, призналась, что после такого эмоционального эпизода ей трудно продолжить концерт, однако все же вернулась к выступлению. Впрочем, на предложение о замужестве она так и не ответила.

Ранее стало известно, как Вера Брежнева исхитрилась сохранить заработок на россиянах.