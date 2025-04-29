Чумаков отреагировал на статус "главного абьюзера страны"

Чумаков отреагировал на статус "главного абьюзера страны"
Фото: соцсети
Знаменитость уверен, что не сказал ничего плохого в адрес женщин

Певец Алексей Чумаков высказался по поводу травли, которая свалилась на него после интервью Светлане Бондарчук. После этого в Сети ему присвоили звание "главного абьюзера страны" из-за нелестных высказываний в адрес супруги.

Ранее артист признался, что выбрал Ковальчук в жены по критерию "вдул бы или нет". Также он высказывался о других женщинах и о том, что мужчина ничем не обязан своей партнерше отношениях, что вызвало массовый гнев россиян.

Но, несмотря на критику, Чумаков уверен, что все сказал правильно. По его мнению, каждый мужчина сперва видит в противоположном поле именно физическую составляющую и ориентируется на собственное влечение. При этом люди, которые серьезно пытаются разбирать его слова в интервью, оценивая его отношения с супругой, вызывают у него вопросы.

"Коучи, которые делают разборы моей семьи и меня, ни разу не видевшие предмет изучения. Все это псевдо и это опасно. Я переживу, через неделю забудется, но на них подписаны тысячи человек, все эти люди обращаются к ним за помощью", – возмутился он.

Ковальчук также выступает в защиту мужа и уверяет, что проблем у них в отношениях нет. А ее супруг в действительности не такой человек, каким его увидила публика.

Источник: НТВ

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