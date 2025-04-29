Кузичев заявил, что в начале работы на Первом канале получал много ненависти

Звезду буквально преследуют

Российский журналист и телезвезда Анатолий Кузичев рассказал, что после начала его трудовой деятельности в шоу "Время покажет" на Первом канале на него обрушился поток враждебных комментариев. На волну негативных сообщений от недоброжелателей артист пожаловался во время недавнего интервью.

Журналист признался, что был поражен количеством отрицательной энергии от людей, которую ему довелось испытать на себе. Большинство оскорбительных сообщений, по его словам, приходилось на площадку Twitter (ныне X). Любимец публики отметил, что со временем дошло до того, что он перестал заходить туда, чтобы не видеть враждебных высказываний.

Журналист подчеркнул, что даже слова от неизвестных людей, наполненные ненавистью, не могут оставлять равнодушным. Он признал, что подобные комментарии задевают и вызывают крайне горькие чувства.

"Это не может не трогать. Когда какой-то человек что-то такое пишет, содержательно ненавистное", – пожаловался журналист.

К слову, ранее Екатерину Андрееву погнали из России из-за гражданства.