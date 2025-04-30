Симоньян рассказала о состоянии детей на фоне болезни Кеосаяна

Ребята не видели отца с прошлого года

Тигран Кеосаян продолжает находиться в коме последние несколько месяцев. Врачи не дают никаких прогнозов на выздоровление режиссера. Как признается его супруга Маргарита Симоньян, из-за болезни мужа в стрессе пребывает не только она, но и трое их общих детей.

Известно, что Маргарита и Тигран воспитывают двух девочек и одного мальчика. Старшей Марьяне в этом году исполнится 12 лет, Баграту – 11, а младшей Маро скоро будет шесть. За эти годы они привыкли, что родители всегда рядом, но в последнее время они совсем не видят своего отца, и мать тоже редко бывает дома. Сейчас Маргарита старается все свободное время проводить рядом с мужем.

"Первое время я жила с ним в больнице. Через месяц начались проблемы с детьми, потому что дома ни папы, ни мамы, а у нас очень традиционная семья, когда родители большую часть времени проводят дома.... Поэтому у детей начался колоссальный стресс, появились большие проблемы со всем…", – призналась она.

По словам Симоньян, она категорически против того, чтобы дети приходили в больницу к отцу, поскольку для них это может обернуться проблемами с психикой. К тому же, Кеосаян отругал бы ее за решение привести к нему наследников в такой ситуации.

При этом ребята очень переживают за состояние отца, регулярно ходят в церковь, молятся о его здоровье и ставят за него свечки. Маргарита призналась, что очень благодарна всем людям, которые просят выздоровления для ее мужа у Бога. Она уверена, что при такой невероятной поддержке Тигран сможет выбраться из комы.

Ранее Симоньян заявила, что Кеосаян сейчас находится в "пограничном мире".