"Выглядит жалко": Собчак жестко ответила возмущенному Соловьеву

Ведущая высказалась о словах коллеги по поводу конфискации жилья

Журналистка Ксения Собчак оценила призыв Владимира Соловьева забирать имущество уехавшей из страны интеллигенции на нужды военной отрасли. Она полагает, что известному журналисту невероятно обидно, что европейские власти лишили его особняка на озере Комо.

Ранее Соловьев заявил, что из домов и поселков, где ранее проживали российские интеллигенты, нужно сделать крепости для генералов и разработчиков ВПК с особым охранным режимом.

"Я не верю, что он не понимает, как в своей попытке пнуть уехавшего идеологического оппонента и одновременно подлизнуть тем, кому надо подлизнуть, выглядит просто жалко", – написала Собчак.

По ее словам, Россия является великой страной, которая вполне может справиться без позорной конфискации гражданского имущества. И, вероятно, в этой ситуации Соловьева больше всего возмущает, что у него, ярого сторонника российских интересов, очень быстро забрали особняки в Европе, в то время, когда беглая публика осталась со своими активами в стране.

Ранее журналистка Ксения Собчак ответила на обвинения в обмане с похоронами Паши Техника. Она указала, что не обещала оплатить церемонию в обмен на интервью его бывшей супруги.