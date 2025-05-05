Шукшина жестко высказалась об ориентации Киркорова

Знаменитость раскрыла подробности о личной жизни артиста

Актриса Мария Шукшина в интервью для шоу "Эмпатия Манучи" объяснила, почему в своих соцсетях часто резко критикует Филиппа Киркорова. По ее словам, все претензии к нему у нее появляются исключительно из-за его провокационного поведения.

Артистка заявила, что певец является открытым представителем ЛГБТ-движения*. И если бы не российская спецоперация, то закона о признании сексуальных меньшинств экстремистами не было бы. Киркоров же до этого откровенно гордился своей особенностью.

"Я – открытый гей*, понимаешь. Рубаху на себе рвал. И на ложный путь уводил, потому что ему хотели подражать неокрепшие души, потому что он богатый, он в тренде. Но это нельзя тянуть на экраны", – заявила Шукшина.

Она также припомнила Киркорову участие в "голой вечеринке", которое случилось уже после принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ*. Знаменитость уверена, что всех звезд, угодивших в скандал, удалось "отмыть" только благодаря их последующей поездке к фронтовой линии. В текущей ситуации ее возмущает, что патриотизм превратили в товар, а понятия начали подменять.

Ранее Шукшина предложила заменить Киркорова на Куценко.

* движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено