Лазарев сделал заявление об отношениях с Киркоровым после скандала

Лазарев раскрыл правду об отношениях с Киркоровым после скандала
Сергей Лазарев, Николай Басков и Филипп Киркоров. Фото: пресс-служба "Россия 1"
Артист уверяет, что это не повлияло на их дружбу

Певец Сергей Лазарев снова не смог сдержать эмоциональный порыв и накричал на своего друга Филиппа Киркорова во время шоу "Ну-ка, все вместе!". Ему не понравилось, что артист не оценил выступление одной из участниц так, как он считал правильным. В результате разгорелся скандал: поп-король покинул студию, а вслед за ним и участник "Евровидения" заявил, что больше в передаче не появится.

После инцидента Лазарев решил объяснить свое поведение. Он указал, что дружит с Киркоровым уже 22 года – за это время ссоры у них происходили многократно, но все удавалось решить. Это же касается и эфира "Ну-ка, все вместе!".

"Мы уже давно это обсудили и оставили в прошлом", – пояснил он.

Скандал между Лазаревым и Киркоровым произошел из-за победительницы проекта Элен Бадалян, которая стала самой яркой участницей сезона. Она получила 5 млн рублей и бесплатную запись своей песни с эфиром.

Ранее Сергей Лазарев объяснил, что ушел из проекта "Ну-ка, все вместе!", поскольку слишком эмоционально переживал происходящую на нем несправедливость. 

Источник: соцсети
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