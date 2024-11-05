Лазарев объяснил свою истерику на популярном шоу

Артист не смог сдержать порыв гнева

Последние выпуски передачи "Ну-ка, все вместе!" назревал громкий конфликт между Сергеем Лазаревым и Львом Рудиным. Артиста крайне возмущало, что фониатр нередко придерживает голоса для хороших исполнителей и говорит в их адрес резкие слова.

Сперва конфронтация между ними происходила в словестной форме, но в одном из последних выпусков дошла до физических проявлений, когда Лазарев, не сумев совладать с эмоциями, бросился вниз между трибунами и яростно нажал кнопки экспертов, которые не хотели голосовать за участницу Арпи Абкарян. Среди них был и Рудин – от действий певца он, к счастью, не пострадал.

Сергей Лазарев позже объяснил, что не считает свой поступок правильным. По его словам, истерика с ним случилась из-за накопившегося недовольства действиями других экспертов, которые были слишком предвзяты к участникам.

"Я еще в программе признался, что действовал на эмоциях и сразу извинился за форму, которой была донесена эта претензия перед экспертом, чью кнопку я нажал", – сказал он.

При этом Лев Рудин, который покинул передачу, вскоре снова вернется в эфир, рассказал знаменитость. Он подчеркнул, что с фониатром после их конфликта все хорошо.