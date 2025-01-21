Концерт Евгения Миронова в Челябинске неожиданно отменили

Поклонники очень удивлены

В Челябинске неожиданно отменили концерт популярного российского артиста Евгения Миронова. Долгожданное для многих местных жителей мероприятие должно было состояться 30 марта текущего года. О ситуации сообщили представители местной филармонии.

В официальном Telegram-канале площадки уточнили, что деньги за приобретенные билеты будут возвращены. Однако самое интересное – причины, по которым артист не будет выступать, не раскрываются.

Актер планировал приехать в этот крупный российский город с программой "Шекспир. Шостакович. Гамлет". Ранее выступление уже переносилось: изначально оно было назначено на февраль, но затем перенесено на март.

Представители филармонии извинились за неудобства, вызванные отменой, и заверили, что возврат средств будет произведен в ближайшее время. Сама знаменитость пока не прокомментировал эту ситуацию.

Причины отмены концерта остаются неизвестными, что вызвало большие вопросы у зрителей, которые с нетерпением ждали выступления.

К слову, ранее стало известно о тайном возвращении опального Валерия Меладзе в Россию.