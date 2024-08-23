Тейлор Свифт высказалась об отмене концертов в Австрии из-за угрозы теракта

Знаменитость впервые сделала заявление о случившемся

Певица Тейлор Свифт прокомментировала отмену своих концертов в Австрии, которые должны были состояться в начале августа. Шоу пришлось отменить, поскольку местные спецслужбы узнали о подготовке терактов. Всего артистка планировала выступить в Вене трижды – на каждом представлении ожидалось порядка 65 тысяч человек.

Свифт в своих соцсетях заявила, что отмена концертов вызвала у нее чувство опустошения. Также она испытала страх и вину, когда узнала о подготовке терактов.

"Я очень благодарна властям, потому что за счет их действий мы скорбели о концертах, а не о потерянных жизнях", – написала она.

Преступники планировали зайти на территорию места проведения концерта и устроить взрывы с расстрелом зрителей. По оценкам местной полиции, теракты могли привести к тысячам жертв.

После этого знаменитость выступила в Великобритании. На ее концерте спецслужбы применяли особые меры безопасности и досмотра.