Знаменитость утверждает, что на Западе ведут себя двулично

Бывший супруг российской оперной дивы Анны Нетребко дал первое интервью, в котором высказался по поводу отмены российских артистов на Западе. Юсиф Эйвазов утверждает, что осуждал эту тенденцию с самого начала – еще когда травле подверглась его жена в начале 2022 года.

Напомним, после февральских событий Нетребко попала под политику "отмены" на Западе. Ее перестали звать на выступления, а действующие контракты стали рассторгать. Вскоре после всех проблем артистка сделала заявление о намерении "усидеть на всех стульях" и осудила российскую политику. Через время ее снова стали приглашать выступить на различных концертах.

Эйвазов утверждает, что всегда относился к подобному вектору в США и Европе негативно, поскольку подобные действия – политика двойных стандартов. Он напомнил, что ранее американцы заявляли о разделении культуры и искусства, а после пошли против своих взглядов. Это артист считает безумно несправедливым.

"Почему вдруг кто-то решил, что раз ты русский, значит, ты не должен петь в Америке? Это стыд! Это ограниченность, узкое мышление людей, которые считают, что таким образом они решат какие-то проблемы", – указал он.

По словам Юсифа, они с Анной Нетребко очень тесно столкнулись с этой проблемой и в итоге поняли, что культура не поддается отмене. Люди, которые ходили на их спектакли в Европе, до сих пор с удовольствием наблюдают за творчеством артистов и посещают мероприятия с их участием. Знаменитость указал, что любому творческому деятелю "можно подгадить" с контрактами, но творчество это не уничтожит.

Ранее стало известно, что МИД Украины призвал не допустить выступления Нетребко в Европе.