Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию

Опальный Меладзе тайно вернулся в Россию
Валерий Меладзе. Фото: соцсети
Артист давно живет за границей

Некогда любимый в нашей стране исполнитель и композитор Валерий Меладзе вернулся в Россию накануне Нового года, что вызвало оживленные обсуждения в прессе. Певца заметили в Москве.

Тайное возвращение опальной знаменитости в родную страну было рассекречено благодаря снимку, который опубликовала в социальных сетях Александра Морозова, дочь популярной исполнительницы Славы. Судя по всему, девушка встретила артиста в одном из столичных магазинов.

 Фото: соцсети 

Напомним, Меладзе оказался в центре скандала после выступления в Дубае весной прошлого года. Тогда его поддержка украинского лозунга со сцены вызвала широкий резонанс. Вслед за этим стало известно об отмене ряда концертов звезды в российских городах.

Сейчас возвращение знаменитости в Москву стало неожиданностью для поклонников и журналистов. По мнению некоторых из них, певец мог приехать для участия в новогодних корпоративах, которые традиционно являются "золотоносной кормушкой" для знаменитостей.

Пока сам Меладзе не прокомментировал свое возвращение, но факт его появления в российской столице подогрел интерес к возможным публичным мероприятиям с его участием.

К слову, ранее Валерия Меладзе и его жену раскритиковали за странное видео про два типа людей.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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