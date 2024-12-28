Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию

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Некогда любимый в нашей стране исполнитель и композитор Валерий Меладзе вернулся в Россию накануне Нового года, что вызвало оживленные обсуждения в прессе. Певца заметили в Москве.
Тайное возвращение опальной знаменитости в родную страну было рассекречено благодаря снимку, который опубликовала в социальных сетях Александра Морозова, дочь популярной исполнительницы Славы. Судя по всему, девушка встретила артиста в одном из столичных магазинов.
Напомним, Меладзе оказался в центре скандала после выступления в Дубае весной прошлого года. Тогда его поддержка украинского лозунга со сцены вызвала широкий резонанс. Вслед за этим стало известно об отмене ряда концертов звезды в российских городах.
Сейчас возвращение знаменитости в Москву стало неожиданностью для поклонников и журналистов. По мнению некоторых из них, певец мог приехать для участия в новогодних корпоративах, которые традиционно являются "золотоносной кормушкой" для знаменитостей.
Пока сам Меладзе не прокомментировал свое возвращение, но факт его появления в российской столице подогрел интерес к возможным публичным мероприятиям с его участием.
К слову, ранее Валерия Меладзе и его жену раскритиковали за странное видео про два типа людей.
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