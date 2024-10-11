Певицу Славу возмутила неожиданная отмена концертов в Дагестане

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Певица Слава выразила негодование по поводу неожиданной отмены своих концертов в Махачкале и Владикавказе. Внезапно отмененная певица была крайне возмущена и устроила настоящий скандал в информационном пространстве.
По словам артистки, о том, что выступления не состоятся, она узнала уже по прибытии в столицу Дагестана вместе с командой. Певица заявила, что понесла значительные убытки, ведь все расходы на организацию тура и проезд уже были оплачены. Тем не менее, ситуацию спасло приглашение на частное мероприятие: одна из местных семей предложила ей выступить на свадьбе, благодаря чему она смогла частично покрыть свои затраты.
Слава подчеркнула, что неожиданная отмена мероприятий могла привести к полному финансовому краху, если бы не случайное выступление на свадьбе. Певица призналась, что заработанные там деньги стали для нее настоящим спасением.
По словам артистки, она и ее коллектив отработали мероприятие в полном объеме, получив позитивные отзывы от организаторов и гостей. Несмотря на это, певица не скрывала своего разочарования и отметила, что планирует разбираться в сложившейся ситуации, чтобы избежать подобного в будущем.
Знаменитость также обратилась к своим поклонникам в социальных сетях, извинившись за отмену концертов и пообещав вернуться с выступлениями в эти города при первой же возможности и с более надежным организатором. Она подчеркнула, что надеется на понимание со стороны зрителей и выразила благодарность тем, кто поддержал ее в это непростое время. Ситуация вокруг отмены концертов пока остается без комментариев со стороны местных организаторов мероприятий.
К слову, ранее был опубликован черный список артистов, которым закрыты двери на сцену.
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