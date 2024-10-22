Осудившая Россию мать Королевой неожиданно вернулась в Москву

Звездная родительница повела себя не лучшим образом

Людмила Порывай, мать популярной в нашей стране исполнительницы Наташи Королевой, неожиданно решила навестить Москву. Особенно пикантным этот визит выглядит на фоне откровенного плевка женщины в Россию – она публично осудила действия Кремля и устроила пляски с украинским флагом.



Как оказалось, причиной посещения Москвы стало желание познакомиться с женой своего внука. Любопытно, что именитая певица не стала предупреждать публику о приезде матери, так как опасалась, что поездка может сорваться по разным причинам. Изначально Порывай планировала посетить свадьбу своего внука, но из-за болезни не смогла прилететь и осталась в США.

Теперь, выздоровев, мадам нашла возможность приехать в Москву. Во время визита она познакомилась с супругой Архипа Мелиссой и провела несколько дней в столице. Известно, что во время встречи с молодыми членами родни, Порывай прокатилась на автобусе и наслаждалась прогулками по городу. Визит стал значимым событием для ее семьи, особенно учитывая напряженные политические обстоятельства.

Напомним, Людмила Порывай в прошлом году публично выступила против действий России на Украине, что вызвало резонанс. Она активно поддерживает Киев, и это стало очевидным на концерте украинской певицы Ирины Билык, где Порывай исполнила танец с украинским флагом. Ее действия вызвали бурные реакции как в России, так и за ее пределами.

К слову, ранее Мелисса рассказала, почему решила отказаться от танцев на шесте.