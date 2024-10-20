Невестка Королевой назвала причину решения прекратить танцы на шесте

Девушка зарабатывала на жизнь не самым приличным образом

Невестка знаменитой исполнительницы Наташи Королевой и шоумена Сергея Глушко, Мелисса Валынкина, рассказала о причинах, по которым она приняла решение перестать пляски на пилоне. Девушка, связавшая свою жизнь с сыном знаменитой пары, ранее профессионально занималась этим видом танцев, но со временем решила сменить карьеру.



Появились слухи, что звездные родители избранника бывшей стриптизерши могли оказать давление на красотку, предоставив ей жилье в обмен на отказ от работы в танцах. Однако сама девушка опровергла эти домыслы, заявив, что решение уйти из стрипденса она приняла самостоятельно.

Танцовщица подчеркнула, что никто не заставлял ее менять профессию, и она сделала это по личным соображениям. Сейчас она работает визажистом и вполне довольна своей новой деятельностью. Девушка отметила, что перемены в жизни были осознанным шагом и связаны с ее желанием развиваться в другой сфере.