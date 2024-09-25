Королева показала видео с невесткой без переднего зуба

Королева показала жутковатое видео с беззубой невесткой
Наташа Королева. Фото: АГН "Москва"
Девушку не смущают эстетические проблемы

Знаменитая российская исполнительница Наташа Королева отправилась в свадебное путешествие на Мальдивы вместе со своим сыном Архипом Глушко и его юной супругой Мелиссой Волынкиной. Молодожены прекрасно проводят время в окружении звездных родственников, однако свежие кадры с райского острова многим поклонникам показались жутковатыми.

Молодая пара недавно узаконила свои отношения и сейчас наслаждается отдыхом в тропическом раю. В своем блоге счастливая супруга охотно делится кадрами из путешествия, радуя подписчиков солнечными пейзажами и моментами семейного счастья.

Однако внимание поклонников привлекла неожиданная деталь: на видеоролике, снятом именитой родственницей, у Мелиссы отсутствует один из передних зубов. Несмотря на это, она продолжает мило беседовать с Королевой, улыбаться и с видимым удовольствием позирует перед камерой, не обращая внимания на такие мелочи.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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