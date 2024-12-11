Наташа Королева пожаловалась на поведение Пугачевой и ошарашила публику

Наташу Королеву прорвало: горькое признание о Пугачевой ошарашило публику
Наташа Королева. Фото: соцсети
Экс-примадонна натворила немало бед

Наташа Королева впервые открыто рассказала о сложных отношениях с Аллой Пугачевой, которые оставили в ее жизни неприятный осадок. Долгие годы певица хранила в себе обиду, но спустя несколько лет после эмиграции экс-примадонны отечественной эстрады звезду будто прорвало и она решилась на откровение, чем поразила публику.

Королева призналась, что в начале своей карьеры столкнулась с холодным отношением со стороны "Женщины, которая поет" . Она не уточнила причин конфликта, но отметила, что такого отношения совершенно не ожидала. В тот период начинающей артистке было всего 16–17 лет, и она нуждалась в поддержке, однако вместо этого получила нелицеприятное обращение.

Певица рассказала, что восхищалась старшей коллегой с ранних лет и видела в ней кумира. Однако личное общение моментально разрушило этот образ. Звезда призналась, что после встречи с Пугачевой ее отношение к главной певице страны кардинально изменилось.

Певица не раскрывает подробностей, оставляя причины конфликта за кадром, но ее признание попало в копилку с похожими заявлениями других звезд. Как известно, за экс-примадонной прочно закрепился статус "серого кардинала", который в свое время вершил судьбы артистов.

К слову, ранее охамевшей Пугачевой жестко ответил SHAMAN.

Источник: Шоу "Изолента live" на Rutube ✓ Надежный источник
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