"Самая сексуальная в мире ученая" вывалила огромную грудь на публике – фото

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Популярная в Соединенных Штатах Америки и за их пределами исследовательница дикой природы, дайвер и модель Рози Мур, получившая в социальных сетях от восторженных поклонников прозвище "самая сексуальная в мире ученая", вновь оказалась в центре внимания. На этот раз красотка поразила публику экстремально откровенным декольте.
28-летняя красавица поделилась горячим снимком, на котором она позирует в облегающем бежевом топе с глубоким вырезом. Этот наряд дерзко подчеркнул ее соблазнительную фигурку и обнажил большую часть огромного бюста, что вызвало бурную реакцию среди подписчиков.
Знаменитая исследовательница, несмотря на свою научную карьеру и серьезные увлечения изучением природы и дайвингом, не стесняется демонстрировать свою внешность и активно ведет страницы в социальных сетях, где регулярно делится как профессиональными, так и личными моментами своей жизни. Ее аудитория включает не только любителей природы и исследований, но и тех, кто ценит ее модельную внешность и откровенные образы.
К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография телеведущей Елены Летучей.
Варшава выдвинула Москве резкие обвинения
Москва решила выполнить данное обещание