"Самая сексуальная в мире ученая" вывалила огромную грудь на публике – фото

Красотке есть, чем похвастаться

Популярная в Соединенных Штатах Америки и за их пределами исследовательница дикой природы, дайвер и модель Рози Мур, получившая в социальных сетях от восторженных поклонников прозвище "самая сексуальная в мире ученая", вновь оказалась в центре внимания. На этот раз красотка поразила публику экстремально откровенным декольте.



28-летняя красавица поделилась горячим снимком, на котором она позирует в облегающем бежевом топе с глубоким вырезом. Этот наряд дерзко подчеркнул ее соблазнительную фигурку и обнажил большую часть огромного бюста, что вызвало бурную реакцию среди подписчиков.

Знаменитая исследовательница, несмотря на свою научную карьеру и серьезные увлечения изучением природы и дайвингом, не стесняется демонстрировать свою внешность и активно ведет страницы в социальных сетях, где регулярно делится как профессиональными, так и личными моментами своей жизни. Ее аудитория включает не только любителей природы и исследований, но и тех, кто ценит ее модельную внешность и откровенные образы.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография телеведущей Елены Летучей.