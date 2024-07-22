Юная российская фигуристка показала влажную грудь в тесном бикини

Спортсменка выглядит очень сексуально

Не только российские артистки, но и знаменитые спортсменки любят демонстрировать публике соблазнительные изгибы своего тела. На этот раз отличилась известная российская фигуристка Бетина Попова. Знаменитость показала горячее фото с отдыха.



27-летняя спортсменка поразила воображение мужчин, отправившись в бассейн в бикини, лишь слегка прикрывающем ее пышную грудь. Влажный после купания бюст фигуристки заставил мужскую половину ее фанатов замереть от восторга.

Победительница зимней Универсиады-2019 добавила яркой фотографии особый шарм, приняв томную позу. Девушка закрыла глаза и соблазнительно откинула голову назад. Мокрые волосы Бетины Поповой красиво обрамляют ее лицо. Снимок произвел фурор в социальных сетях.

К слову, ранее интернет-пользователи активно обсуждали горячую фотографию "самой сексуальной бездомной".