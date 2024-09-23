Новое пикантное видео с Волочкой разлетелось по Сети: показала грудь

Как известно, звезда балета не стесняется показывать свое тело

В соцсетях появились кадры с Анастасией Волчковой, где знаменитая балерина поет на сцене в заведении. Артистка пританцовывает из стороны в сторону, но за ее движениями не поспевает платье, которое оголяет пикантные части тела звезды.

На видео Волочкова одета в серебристое платье с отровенным декольте почти до пупка. Балерина двигается в такт музыке, поднимая руки вверх и активно жестикулируя. В какой-то момент ее грудь случайно вываливается из наряда, представ на обозрение публике. Этот инцидент записал на свой смартфор и выложил в Сети неизвестный очевидец.

"Чья дама из колоды выпала?" – шутят пользователи в ответ на публикацию.

Сама Анастасия пока не отреагировала на откровенное видео со своим участием. Впрочем, это не первый раз, когда знаменитость попадает в подобную ситуацию. До этого ее засняли без трусов на участке, когда балерина справляла нужду, а также некоторое время назад Джигурда показывал кадры с их совместной гулянки, на которых он раздел известную артистку. При этом и сама балерина порой не прочь показать народу свои снимки топлес.

Ранее Волочкова публично оскорбила дочь Успенской.