Бородина показала упругую грудь и крепкие ягодицы на откровенном фото

Девушка много времени уделяет спорту

Российская теледива Ксения Бородина вновь привлекла внимание поклонников, разместив откровенный снимок в Сети. 41-летняя звезда поделилась горячим кадром, на котором она предстала в ярко-розовом раздельном купальнике, выгодно подчеркнувшем ее подтянутую фигуру.



Комплект состоял из плавок с высокой посадкой и топа на тонких бретелях, который сделал акцент на упругой груди и стройной талии знаменитости. Откровенный наряд позволил красотке продемонстрировать свои крепкие ягодицы и подтянутую фигуру, вызвав восторг у ее подписчиков.

В комментариях поклонники постоянно отмечают, что звезда выглядит великолепно и ей удается сохранять подтянутость и женственность даже после 40 лет. По мнению фанатов, ведущая служит отличным примером того, как важно следить за своим телом и здоровьем.

Красотка неоднократно рассказывала, что придерживается активного образа жизни и регулярно занимается спортом. Ее секреты поддержания формы – это сбалансированное питание, фитнес и здоровый сон. В своих постах звезда часто делится полезными советами по уходу за собой, мотивируя подписчиков стремиться к здоровому образу жизни.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография Алены Водонаевой.