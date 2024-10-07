Бородина показала упругую грудь и крепкие ягодицы на откровенном фото

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Российская теледива Ксения Бородина вновь привлекла внимание поклонников, разместив откровенный снимок в Сети. 41-летняя звезда поделилась горячим кадром, на котором она предстала в ярко-розовом раздельном купальнике, выгодно подчеркнувшем ее подтянутую фигуру.
Комплект состоял из плавок с высокой посадкой и топа на тонких бретелях, который сделал акцент на упругой груди и стройной талии знаменитости. Откровенный наряд позволил красотке продемонстрировать свои крепкие ягодицы и подтянутую фигуру, вызвав восторг у ее подписчиков.
В комментариях поклонники постоянно отмечают, что звезда выглядит великолепно и ей удается сохранять подтянутость и женственность даже после 40 лет. По мнению фанатов, ведущая служит отличным примером того, как важно следить за своим телом и здоровьем.
Красотка неоднократно рассказывала, что придерживается активного образа жизни и регулярно занимается спортом. Ее секреты поддержания формы – это сбалансированное питание, фитнес и здоровый сон. В своих постах звезда часто делится полезными советами по уходу за собой, мотивируя подписчиков стремиться к здоровому образу жизни.
К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография Алены Водонаевой.
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