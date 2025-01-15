Откровенное фото Асмус вызвало взрыв смеха в Сети

Откровенное фото Асмус вызвало взрыв смеха в Сети
Кристина Асмус. Фото: соцсети
Поклонники вдоволь "поиздевались" над актрисой

Кристина Асмус, известная российская актриса театра и кино, столкнулась с критикой со стороны поклонников после публикации новых фотографий с отдыха на Мальдивах. На снимках 36-летняя артистка предстала в черном слитном купальнике, украшенном золотыми цепями на талии. Знаменитость в очередной раз показала публике подтянутую фигуру, а тесный купальник подчеркнул очертания звездной груди.

Кристина Асмус. Фото: соцсети

Однако многим показалось, что в последнее время артистка растеряла женственность. Под ее постом в социальных сетях поклонники оставили множество издевательских комментариев. Некоторые отметили, что короткая стрижка делает ее внешность менее женственной и даже сравнили актрису с мужчиной. Другие с иронией упомянули частые публикации фотографий с водой, предположив, что при создании такого "лакшери-спама" с отдыха у нее "могут вырасти хвост и плавники".

Некоторые подписчики также посоветовали Асмус сменить стиль, отметив, что длинные волосы ей шли больше. Однако нашлись и те, кто подчеркнул, что звезда сериалов выглядит великолепно, а ее фигура достойна всяческих похвал.

К слову, ранее Асмус показалась на публике после тяжелой операции.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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