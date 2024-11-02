Продюсер высказался об уничтожении карьеры SHAMAN после скандала

В последнее время вокруг артиста собралась внушительная толпа недовольных

Шумиха вокруг решения SHAMAN зарегистрировать товарный бренд "Я русский" не утихает. Общественники недовольны, что артист хочет использовать слоган для продажи водки и другой продукции. По их мнению, нельзя использовать национальность как товарный знак, поэтому они предпринимают попытки помешать знаменитости.

Тем не менее, несмотря на все чаяния, первый этап регистрации "Я русский" прошел. Ярослав Дронов уверяет, что не планирует выпускать продукцию с таким названием – на самом деле он хочет, чтобы никто не использовал слоган в корыстных целях. Теперь ему остался всего один шаг до окончательного получения патента.

Продюсер Павел Рудченко оценил, как скандал с регистрацией бренда отразится на SHAMAN. Он отметил, что прекрасно понимает возмущения общественников, ведь по сути не Ярослав был создателем слогана "Я русский" – певец просто его использует. Их недовольство вызывает не потенциальная продукция для продажи, а именно сам смысл и желание звезды зарабатывать на нем.

"Но я не думаю, что это прям похоронит SHAMAN как артиста", – пояснил Рудченко.

Продюсер напомнил, что таким знаменитым людям многое прощают. Например, сухими из воды вышли Филипп Киркоров и Лолита Милявская, которые гремели на всю страну со своими скандалами не так давно. Поэтому и у SHAMAN больших проблем из-за случившегося не будет.