"Послал этого вруна": между Басковым и Рудиным случился новый скандал

"Послал этого вруна": между Басковым и Рудиным случился новый скандал
Николай Басков. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Отношения между мужчинами крайне нятянутые после участия в совместном проекте

Певец Николай Рудин ответил на заявление фониатра Льва Рудина, который в недавнем интервью сказал, что артист так и не извинился перед ним после перепалки на шоу "Ну-ка, все вместе!".

Напомним, инцидент произошел во время записи одного из финальных выпусков. Баскова возмутило поведение эксперта, из-за чего он публично начал с ним ругаться. Все закончилось тем, что артист послал Рудина на три буквы и ушел со сцены в истерике, заявив, что отказывается вести программу, пока его оппонента не выгонят из зала.

Недавно Басков рассказал, что после случившегося все же написал фониатру личное сообщение, в котором объяснил свое поведение и попросил у него прощения за излишнюю резкость. Однако сейчас Рудин публично заявляет, что подобного не было.

"Все-таки правильно, что послал этого вруна", – написал он в соцсетях.

Фото: соцсети

Перепалки с Львом Рудиным также были и у Сергея Лазарева, который в итоге несколько раз не смог совладать с эмоциями и едва не схлестнулся с экспертом. Позже артист говорил, что позволил себе лишнего и не должен был идти на поводу у своих эмоций. Но, тем не менее, последний сезон шоу дался ему настолько тяжело, что он решил прекратить участие в проекте.

Источник: соцсети
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