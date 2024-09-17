Осуждение СВО и отъезд из РФ: что случилось с Пуговкой из "Папиных дочек"

Молодая артистка выступала с сомнительной позицией

Молодая артистка Екатерина Старшова, известная по роли Пуговки в популярном сериале "Папины дочки", оказалась в центре внимания после начала затяжного конфликта на территории соседнего государства. Сейчас страсти улеглись и девушка продолжает работать в России.

Однако любопытно, что в то время еще 20-летняя актриса публично выразила свое недовольство происходящим, опубликовав в соцсетях эмоциональный пост, в котором написала, что ей "хочется кричать, плакать и бить в колокола". Однако вскоре после этого пост был удален.

Более того, спустя пару месяцев после зимних событий 2022 года молодая знаменитость решила покинуть Россию и уехать за границу. Причин для такого решения было две. Первая – текущая политическая ситуация, которую она не поддерживала. Вторая – учеба за рубежом. Актриса отправилась в Англию для продолжения своего образования. Впрочем, обучение продлилось около года, после чего девушка вернулась в Москву.

Несмотря на временный отъезд, Екатерина не оставила актерскую карьеру. В 2023 году она снова оказалась в центре внимания, вернувшись к роли Полины Васнецовой в продолжении сериала "Папины дочки. Новые". Поклонники были рады вновь увидеть актрису на экране, особенно в ее культовой роли, с которой она когда-то начинала свою карьеру. Теперь знаменитость воздерживается от политических заявлений и продолжает успешно работать в родной стране.

К слову, ранее власти раскрыли суть антироссийской деятельности Земфиры*.

*признана иностранным агентом на территории Российской Федерации