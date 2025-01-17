Отец Яниса Тиммы месяц не может захоронить прах сына

Бывший Седоковой никак не обретет покой

Баскетболист Янис Тимма, известный по ярким отношениям и громкому разводу с певицей Анной Седоковой, до сих пор не обрел покой. Несчастного спортсмена не стало в декабре 2024 года, и вот, спустя месяц, он так и не похоронен. Его смерть вызвала большой резонанс, а новые обстоятельства добавили вопросов.

Тело бывшего возлюбленного российской певицы было обнаружено в подъезде одной из московских пятиэтажек, после чего его доставили в родную Ригу и кремировали. Однако спустя месяц прах спортсмена так и не удалось захоронить.

Отец покойного, Райтис Тимма, сообщил, что основная проблема связана с оформлением документов. Он уточнил, что процессом занимается супруга, но пока вопрос остается нерешенным из-за бюрократических сложностей. Об этом сообщает женский журнал "Клео.ру".

Мужчина отметил, что не хочет никого обвинять, но российская сторона, по его словам, до сих пор не предоставила все необходимые документы, что мешает оформить свидетельство о смерти.

Эта ситуация усиливает страдания близких, которые пока не могут нормально проститься с покойным. Пока ситуация остается не ясной, но семья надеется, что вскоре им удастся проводить Яниса в последний путь.

К слову, ранее появилась информация о том, что самоубийство баскетболиста могло быть подстроено.