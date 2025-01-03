В клипе Седоковой нашли жуткое пророчество о смерти Тиммы

В клипе Седоковой нашли жуткое пророчество о смерти Тиммы
Фото: соцсети
Поклонники считают, что песня наложила большой отпечаток на отношения супругов

Пользователи обратили внимание на кадры из клипа Анны Седоковой "Шантарам". В них артистка танцует над мужским телом, полностью замотанным в пакет. Многие решили, что это является жутким пророчеством о будущей смерти Яниса Тиммы.

Публика напомнила, что благодаря этой песне в 2019 году и состоялось знакомство артистки с будущим супругом. Тогда Анна открыла собственное заведение, куда наведался Янис в качестве гостя. Бывшая солистка "ВИА Гры" настолько ему понравилась, что после их встречи он выложил кадры из ее клипа на своей странице в соцсетях.

"Это похоже на злой рок или мистику. Прямо как приворот", – пишут пользователи в соцсетях.

Композиция "Шантарам" посвящена болезненной любви. В клипе Седокова появляется в компании неизвестного парня, стоит в крови, а также опознает его тело в морге.

По теме

Центробанк выступил с предупреждением для россиян перед 2025 годом

Инфляционное давление на народ усиливается

"Побуждает Россию": ядерный план Пентагона вызвал ужас в США

Мир все ближе к катастрофе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей