В клипе Седоковой нашли жуткое пророчество о смерти Тиммы

Поклонники считают, что песня наложила большой отпечаток на отношения супругов

Пользователи обратили внимание на кадры из клипа Анны Седоковой "Шантарам". В них артистка танцует над мужским телом, полностью замотанным в пакет. Многие решили, что это является жутким пророчеством о будущей смерти Яниса Тиммы.

Публика напомнила, что благодаря этой песне в 2019 году и состоялось знакомство артистки с будущим супругом. Тогда Анна открыла собственное заведение, куда наведался Янис в качестве гостя. Бывшая солистка "ВИА Гры" настолько ему понравилась, что после их встречи он выложил кадры из ее клипа на своей странице в соцсетях.

"Это похоже на злой рок или мистику. Прямо как приворот", – пишут пользователи в соцсетях.

Композиция "Шантарам" посвящена болезненной любви. В клипе Седокова появляется в компании неизвестного парня, стоит в крови, а также опознает его тело в морге.