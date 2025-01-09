Сестра Тиммы заявила о попытке Седоковой присвоить имущество покойного супруга

По ее словам, артистка не ничем не помогла в организации похорон

Сестра покойного баскетболиста Яниса Тиммы Лельде Жандецка рассказала в соцсетях, что Анна Седокова вскоре после смерти бывшего супруга обратилась в банковские структуры США и заявила, что является законным администратором его счетов. Теперь родственники спортсмена пытаются урегулировать сложившуюся ситуацию.

По ее словам, певица действительно после трагедии позвонила матери Тиммы и предложила свою помощь в организации похорон. Ей перечислили реквизиты, но до сих пор никакие деньги от нее не поступили. Вместо этого Седокова попыталась присвоить себе все, чем владел ее бывший супруг в США.

"Для меня эта ситуация эмоционально и информационно очень сложная", – сказала Лельде.

Сестра Тиммы указала, что будет готова поделиться более подробной информацией, но позже, когда основные вопросы получится урегулировать.

Напомним, после смерти баскетболиста представители Анны Седоковой сообщили, что полностью оплатили транспортировку тела и похороны Яниса Тиммы. Однако вскоре эту информацию опровергли близкие и друзья спортсмена, указав, что сбор благотворительных средств был собран благодаря пожертвованиям, а не деньгам артистки.

Сейчас бывшая солистка "ВИА Гры" не выходит на связь. По заявлениям источников, она до сих пор находится в больнице под присмотром врачей из-за нервного срыва. При этом друзья покойного говорят, что против знаменитости возбудили уголовное дело в Латвии.