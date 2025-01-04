Друг Тиммы заявил об уголовном преследовании Седоковой в Латвии

Заявлено, что артистка могла убить бывшего супруга

Против Анны Седоковой возбудили уголовное дело по подозрению в заказном убийстве Яниса Тиммы. Об этом заявил друг баскетболиста Марк Пугачев в своих соцсетях.

По его словам, в Латвии начали разбирательство, поскольку полагают, что причина смерти спортсмена могла быть насильственной. У певицы также был мотив – она намерена заполучить в собственность несколько московских квартир, которые Тимма купил за 140 млн рублей.

Пугачев заявил, что также из-за его откровений на публику артистка готовится заказать и его убийство. Мужчина уверяет, что ничего за это Седоковой в итоге не сделают, поскольку у нее есть могущественные покровители.

"Знаю лишь одно, что если кто-то будет здесь причастен, то человека вызовут на допрос сюда, в Латвию. Если человек не прилетит, его объявят в международный розыск", – заявил друг Тиммы.

При этом некоторые журналисты указали, что заявления Пугачева ни чем не подтверждены. К моменту гибели Тиммы супруги уже были разведены, а также он снимал номер в простом хостеле, а не своих якобы московских квартирах. Также неизвестно, где находится предположительная недвижимость баскетболиста в Москве.