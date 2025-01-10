Друзья рассказали об изменах Седоковой мужу с известным футболистом

Слухи о неверности певицы ходят давно

Друг покойного Яниса Тиммы Гатис Лининьш рассказал в соцсетях, что незадолго до своей смерти баскетболист делился подробностями измены Анны Седоковой. По его словам, у артистки были интимные отношения с одним известным российским футболистом.

В дополнение он опубликовал снимок сборной России по футболу, на котором предположительно запечатлен предполагаемый любовник Анны.

Другой друг Тиммы Марк Пугачев в комментариях под публикацией указал, что знает, с кем Седокова изменяла своему супругу, отметив, что это точно не Артем Дзюба.

Под постом люди начали теряться в догадках. Некоторые предположили, что у певицы были отношения с Александром Кокориным, другие заподозрили Павла Погребняка. Также на снимке были Игорь Акинфеев, Василий Березуцкий, Дмитрий Комбаров, Роман Широков, Сергей Игнашевич, Игорь Денисов.

Ранее сестра Тиммы рассказала, что Анна Седокова не давала денег на похороны бывшего мужа, хотя изъявляла такое желание. Вместо этого она обратилась в банковские структуры США и объявила себя законным держателем средств.