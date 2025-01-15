Друзья бывшего Седоковой заявили, что его самоубийство могло быть подстроено

История получила новый поворот

В Латвии продолжается расследование обстоятельств гибели экс-избранника Анны Седоковой, спортсмена Яниса Тиммы. В ходе разбирательств всплыли шокирующие обстоятельства. По предварительным данным, самоубийство несчастного якобы "могло быть подстроено".

По данным местной судмедэкспертизы, предварительные выводы указывают на возможные несоответствия в официальной версии произошедшего, озвученной экспертами в России. Латвийские спецы обратили внимание на следы на шее, которые якобы выглядят подозрительно и неестественно. Эти детали не были отражены в документах, предоставленных российскими специалистами. Однако окончательные выводы делать рано, так как результаты полного анализа пока не были получены.

Друг покойного, Марк Пугачев, сообщил, что семья баскетболиста уже уведомлена о расхождениях в экспертизах. Родственники намерены требовать возбуждения уголовного дела по статье о доведении до самоубийства. Они настаивают на тщательной проверке переписки, звонков и документов, чтобы выяснить, что могло повлиять на трагический исход.

Кроме того, близкие покойного утверждают, что ранее бывшая жена убедила его переписать на нее несколько квартир. По их словам, речь идет как минимум о четырех объектах недвижимости. Этот шаг был сделан для так называемой "защиты" имущества на случай судебных разбирательств по алиментам с первой супругой. Подробности этой ситуации пока остаются неясными, но друзья покойного считают, что в действиях певицы мог быть некий умысел.

К слову, ранее стало известно, что шаман трижды спасал Тимму от суицида.