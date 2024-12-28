Леву Би-2* назвали "убогим" после фотографии с подбитым танком у Кремля

А когда-то музыканта очень любили в России

Давно сбежавший из России Лева* из группы "Би-2", настоящее имя которого Егор Бортник*, вновь оказался в центре скандала после публикации провокационного изображения. Музыкант, живущий за рубежом и неоднократно высказывавший критику в адрес своих соотечественников, на этот раз превзошел себя и опубликовал сгенерированное нейросетью жуткое изображение, вызвавшее бурное негодование.

На картинке изображен подбитый танк, стоящий рядом с могилами на фоне Кремля. Каски и автоматы, сложенные на броне танка, сформировали силуэт новогодней елки. Эта композиция вызвала понятное возмущение у жителей нашей страны

Более того, некоторые пользователи социальных сетей выразили мнение, что такие публикации не могут быть случайными. Весьма вероятно, что музыкант вбрасывает подобный контент по заказу. Подписчики подчеркнули, что такие оскорбительные изображения свидетельствуют о моральной деградации артиста.

"Ну почему они такие убогие и жалкие? Неужели они не понимают, что, выставив такое, они показывают, насколько прогнили?" – пишут в Сети.

Критика в адрес опального музыканта продолжает нарастать. Россияне очень удивлены и возмущены тем, что некоторые звезды, которые получили признание в нашей стране, оказались предателями.

К слову, ранее Лева Би-2* рассказал о драке лидера "Сплина" с его гитаристом.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации