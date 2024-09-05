Костенко рассказала о проблемах в браке после публичного оскорбления

Девушка очень расстроена

Модель Анастасия Костенко рассказала о возникших трудностях в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым после инцидента в телеэфире, где ее публично оскорбили. Недавно ведущая одного из развлекательных шоу Яна Ромашкина выдала едкую шутку о том, что многодетная мамочка "чуть красивее обезьяны". В этот момент в студии находился ее муженек, однако он не вступился за любимую, что вызвало у нее разочарование.



В социальных сетях модель поделилась переживаниями, отметив, что ей было больно и обидно не только из-за самой шутки, но и из-за отсутствия поддержки со стороны избранника.

"Отношусь к этому плохо. Женщинам после родов особенно нужна поддержка", – пожаловалась звезда.

Она подчеркнула, что именно в такие моменты женщина особенно уязвима и нуждается в защите и внимании.

Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс, и многие подписчики модели выразили ей слова поддержки. Пока спортсмен никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию.