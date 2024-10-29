Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Актер кино и дубляжа Михаил Демчук скончался на 41-м году жизни. По имеющейся информации, трагедия произошла еще 16 октября, однако новость об этом появилась в прессе только спустя две недели. Таким образом, на протяжении долгого времени в информационном пространстве не замечали печальное событие.
За свою карьеру актер успел сыграть более 40 ролей в российских фильмах и сериалах, оставив заметный след в отечественной киноиндустрии.
Ныне покойная знаменитость начал карьеру в кино в 2017 году, и с тех пор его имя стало известно многим поклонникам российского кинематографа. Среди его работ – роль в киноленте "Майор Гром: Чумной доктор", а также в популярных сериалах "Конец света" и "Полярный-2". Артист также занимался озвучкой, и его голос был знаком многим зрителям.
Коллеги и поклонники актера выражают соболезнования семье и вспоминают его как талантливого и преданного своему делу артиста. Смерть звезды в самом рассвете лет стала утратой для киноиндустрии, он был человеком, успевшим внести свой вклад в развитие российского кинематографа, несмотря на относительно короткую карьеру.
К слову, ранее стало известно о таинственной смерти 31-летнего телеведущего.
От украинцев требуют поддерживать "европейскую демократию"