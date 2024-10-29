Умер артист Михаил Демчук из фильма "Майор Гром"

Две недели не замечали: в 40 лет умер известный российский артист
Фото: www.unsplash.com
Информация о трагедии прошла мимо общественности

Актер кино и дубляжа Михаил Демчук скончался на 41-м году жизни. По имеющейся информации, трагедия произошла еще 16 октября, однако новость об этом появилась в прессе только спустя две недели. Таким образом, на протяжении долгого времени в информационном пространстве не замечали печальное событие.

За свою карьеру актер успел сыграть более 40 ролей в российских фильмах и сериалах, оставив заметный след в отечественной киноиндустрии.

Ныне покойная знаменитость начал карьеру в кино в 2017 году, и с тех пор его имя стало известно многим поклонникам российского кинематографа. Среди его работ – роль в киноленте "Майор Гром: Чумной доктор", а также в популярных сериалах "Конец света" и "Полярный-2". Артист также занимался озвучкой, и его голос был знаком многим зрителям.

Коллеги и поклонники актера выражают соболезнования семье и вспоминают его как талантливого и преданного своему делу артиста. Смерть звезды в самом рассвете лет стала утратой для киноиндустрии, он был человеком, успевшим внести свой вклад в развитие российского кинематографа, несмотря на относительно короткую карьеру.

К слову, ранее стало известно о таинственной смерти 31-летнего телеведущего.

Источник: Кино-Театр.ру ✓ Надежный источник
По теме

При одном условии: ЕС отказался дать денег Украине просто так

От украинцев требуют поддерживать "европейскую демократию"

"Молчать или уезжать": украинцы обиделись на коллективное решение поляков

Незалежным приходится нелегко

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей