Умер артист Михаил Демчук из фильма "Майор Гром"

Информация о трагедии прошла мимо общественности

Актер кино и дубляжа Михаил Демчук скончался на 41-м году жизни. По имеющейся информации, трагедия произошла еще 16 октября, однако новость об этом появилась в прессе только спустя две недели. Таким образом, на протяжении долгого времени в информационном пространстве не замечали печальное событие.

За свою карьеру актер успел сыграть более 40 ролей в российских фильмах и сериалах, оставив заметный след в отечественной киноиндустрии.

Ныне покойная знаменитость начал карьеру в кино в 2017 году, и с тех пор его имя стало известно многим поклонникам российского кинематографа. Среди его работ – роль в киноленте "Майор Гром: Чумной доктор", а также в популярных сериалах "Конец света" и "Полярный-2". Артист также занимался озвучкой, и его голос был знаком многим зрителям.

Коллеги и поклонники актера выражают соболезнования семье и вспоминают его как талантливого и преданного своему делу артиста. Смерть звезды в самом рассвете лет стала утратой для киноиндустрии, он был человеком, успевшим внести свой вклад в развитие российского кинематографа, несмотря на относительно короткую карьеру.

К слову, ранее стало известно о таинственной смерти 31-летнего телеведущего.