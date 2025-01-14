Умерла Барбара Рыльска

Умерла Барбара Рыльска
Фото: www.unsplash.com
Скорбит вся Польша и другие страны

На 89-м году оборвалась жизнь яркой звезды польского кинематографа и театральных подмосток – скончалась Барбара Рыльска. О трагическом событии сообщила национальная Ассоциация эстрадных артистов республики. Причина смерти пока не уточняется.

Польская звезда родилась в Варшаве и стала одной из самых ярких актрис своей эпохи. Ее часто сравнивали с Марлен Дитрих за утонченность и харизму. Многие годы ныне покойная знаменитость играла в театре "Квадрат", а также была служила в других культурных учреждениях.

Кроме работы на сцене, талантливая артистка проявила себя и на радио. Она вела популярную программу "Послеобеденное чаепитие у микрофона", которая пользовалась успехом у слушателей.

Карьера артистки в кино также была насыщенной. Актриса активно снималась в кинолентах, а также стала известна широкой публике благодаря роли в телесериале "Квартиранты", который выходил с 2000 по 2005 год.

20 января польской знаменитости должно было исполниться 89 лет. Смерть звезды стала утратой для театрального и кинематографического мира Польши, покойная оставила заметный след в культурной жизни республики.

К слову, ранее стало известно о смерти популярного советского артиста. Покойный активно снимался в сериалах.

Источник: Ассоциация артистов польской эстрады ✓ Надежный источник
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