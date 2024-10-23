Прилучный нашел способ снизить сумму алиментов на детей

Скандал Муцениеце с Прилучным получил новый поворот
Павел Прилучный. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость не хочет делиться заработанными средствами

Павел Прилучный категорически отказываться выплачивать своей бывшей жене установленную законом сумму алиментов. После проигрыша в суде, когда он пытался получить опеку над наследниками, артист нашел новый способ уклониться от уплаты больших денег.

По данным "Комсомольской правды", на имя Прилучного поступило сразу два иска – теперь выплат от него требуют мать Любовь Юрьевна и жена Зепюр Брутян. Дело в том, что если они смогут добиться денег, то из-за количества заявителей размер алиментов будет уменьшен.

"Все эти шаги Павел делает по совету юристов. Если он по решению суда начнет выплачивать содержание маме и младшему сыну от Зепюр, то сумма алиментов для Агаты, соответственно, уменьшится", – говорят знакомые знаменитости.

Также скоро состоится еще одно заседание суда – Прилучный все же намерен добиться опеки над сыном Тимофеем. И существует вероятность, что мальчика ему отдадут. Тогда знаменитость может потребовать алименты со своей бывшей жены.

По данным СМИ, сейчас актер зарабатывает 800 тысяч рублей за один съемочный день. В то же время Агата Муцениеце получает около 200 тысяч. Если она сможет выиграть суд, то на каждого ребенка Прилучного придется выплачивать 1 млн рублей в месяц.

Источник: Комсомольская правда
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