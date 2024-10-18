Муцениеце озвучила вердикт скандального суда с Прилучным из-за детей

Актриса рассказала о том, с кем остался жить сын

В пятницу, 18 октября, состоялось очередное слушание по делу об опеке над детьми между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным. Стороны пытались решить, с кем в итоге останутся их двое наследников, и без громких скандалов не обошлось.

Несколько раз Агата выходила на связь с поклонниками, рассказывая, что ее сердце разрывается от происходящего. Она тысячу раз пожалела, что решила выбить из бывшего супруга алименты, а теперь ей приходится судиться за право опеки. Павел, в свою очередь, рассказывал, что бывшая жена стала препятствовать его общению с сыном и вести себя не лучшим образом, поэтому он хочет забрать мальчика себе.

Сейчас же заплаканная Муцениеце вышла на связь после суда с Прилучным, рассказав о вердикте. Она отметила, что право опеки над сыном Тимофеем осталось за ней.

"Я вот ревела от радости, не могла никак остановиться. Конечно, я счастлива, что наш мир не совсем безнадежен, и что люди все видят, и судья все видела. И что вся эта подающаяся под медом и вареньем история на самом деле очень нечестная", – сказала актриса.

При этом между бывшими супругами судебные разбирательства не заканчиваются. Агата Муцениеце намерена отсудить у Павла Прилучного положенный процент его заработков по алиментам. Актер пытается это обжаловать и снизить сумму выплат.