Муцениеце рассказала о домогательстве известного режиссера

Муцениеце рассказала о домогательстве известного режиссера
Агата Муцениеце. Фото: соцсети
Мужчина грозился, что разрушит ее карьеру

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что в студентческие годы один известный режиссер хотел с ней отношений без обязательств. Однажды мужчина под предлогом репетиции пригласил ее в ресторан и сделал привлекательное, по его мнению, предложение.

Неизвестный хотел, чтобы Муцениеце стала его содержанкой – он покупал бы ей дорогие подарки, давал главные роли в своих проектах, возил бы на отдых на Мальдивы и оплачивал бы квартиру. Взамен он хотел от нее интимных услуг. 

"Я отказалась, и он сказал, что я дура, что я никогда не буду сниматься в кино, что он всем скажет, чтобы меня никуда не брали", – вспомнила знаменитость.

После инцидента режиссер заявил, что заменит Агату на другую актрису в своем проекте, но по итогу этого не сделал. На следующий день после беседы ей позвонил ассистент мужчины и извинился за случившееся, после чего они продолжили работу в нормальном режиме.

Муцениеце утверждает, что на съемочной площадке режиссер делал вид, что между ними ничего не случилось. Это невероятно радовало актрису, поскольку означало, что они смогут доснять проект до конца, а она появится на экранах.

Ранее Агата Муцениеце рассказала, что встречалась с НЛО во время отдыха в Греции.

Источник: YouTube
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