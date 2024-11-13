Муцениеце намекнула на желание навести порчу на Прилучного

Муцениеце проболталась о наведении порчи на Прилучного
Агата Муцениеце. Фото: АГН "Москва"
В какой-то момент девушка впала в отчаяние

Агата Муцениеце, популярная актриса и бывшая жена актера Павла Прилучного, поделилась неожиданной деталью о своем обращении к магии. В беседе с медиумом Владом Череватым она рассказала, что в тяжелые моменты задумывалась о наведении порчи на одного из близких ей людей.

Девушка не стала раскрывать имя, однако комментарии в соцсетях моментально заполонили предположения о том, что речь идет именно о бывшем звезды. В частности, она оставила фразу, однозначно намекающую на это: "Я думаю, вы все догадались. Это был мужчина".

По словам актрисы, мысль о магическом воздействии пришла к ней в период сильного стресса, но она подчеркивает, что ничего не предпринимала: "Сорри, но это были только мысли, я ничего не делала".

Ее откровение вызвало живое обсуждение среди поклонников и подписчиков, многие из которых были удивлены, что звезда, обычно сторонящаяся подобных тем, готова была обратиться к магии ради решения личных проблем.

Источник: YouTube- шоу "Без масок"

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