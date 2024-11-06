Мать Прилучного жестко высказалась о Муцениеце

Знаменитости никак не могут решить семейные дела мирно

Агата Муцениеце и Павел Прилучный продолжают разбирательства из-за своих детей. Полем войны знаменитости выбрали социальные сети и СМИ, в которых регулярно появляются новые подробности скандала.

Например, недавно стало известно, что сын артистов, который по решению суда должен проживать с матерью, так и не приехал к ней домой. Более того, Тимофей отписался от Агаты в социальных сетях и активно лайкает посты, в которых общественность просит звезду отстать от ребенка. Артистка переживает это очень тяжело.

При этом Муцениеце уверена, что именно Прилучный настраивает их общего сына против нее – и поэтому мальчик отказывается встречаться с матерью. Она говорит, что готова ждать, когда Тимофей захочет снова с ней общаться.

О скандале вокруг знаменитостей также высказалась мать Павла Прилучного, которая, судя по всему, поддерживает своего сына и плохо относится к бывшей невестке. По ее словам, некоторые люди пропитаны злобой и ненавистью, но не от хорошей жизни, а исключительно потому, что завидуют другим. Женщина отметила, что счастливый человек никогда не будет распространять гнусные слухи.

"Так делают только больные люди, и больны они, к сожалению, душой и сердцем!" – намекнула она на Муцениеце.

Спор между Агатой и Павлом началася из-за алиментов. Актер перестал оплачивать дорогостоящее обучение детей после того, как у него появился еще один ребенок. Артистка признавалась, что самостоятельно потянуть огромную сумму не сможет, но Прилучный категорически отказался перечислять ей больше 100 тысяч рублей в месяц на ребенка.