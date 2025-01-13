В Москве прекратил работать ресторан дочки опального Меладзе

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Семья опального исполнителя Валерия Меладзе столкнулась с очередными трудностями. Столичное заведение Omela, принадлежащее 25-летней дочке знаменитости Софье Меладзе, прекратило свою деятельность. Об этом рассказали авторы Telegram-канала Mash.
Ресторан, предлагавший посетителям блюда средиземноморской кухни, открылся на Остоженке в начале 2022 года. Однако проект оказался убыточным: контора "Кафе Набоков", управлявшая точкой общепита, понесла чистые убытки в размере 30 миллионов рублей.
За короткий срок работы в заведении успели смениться три шеф-повара, что говорило о серьезных проблемах в организации работы. Теперь же отмечается, что соцсети точки питания не обновляются с декабря, а телефон, указанный на сайте, больше не отвечает.
Omela задумывалась как стильное место для любителей изысканной кухни, однако проблемы с управлением и финансами не позволили проекту оправдать ожидания звездной наследницы. Закрытие ресторана стало очередным ударом для семьи некогда популярного в нашей стране артиста.
К слову, ранее стало известно о тайном возвращении певца в Россию.
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