В Москве прекратил работать ресторан дочки опального Меладзе

Былые "сытые" времена в прошлом

Семья опального исполнителя Валерия Меладзе столкнулась с очередными трудностями. Столичное заведение Omela, принадлежащее 25-летней дочке знаменитости Софье Меладзе, прекратило свою деятельность. Об этом рассказали авторы Telegram-канала Mash.

Ресторан, предлагавший посетителям блюда средиземноморской кухни, открылся на Остоженке в начале 2022 года. Однако проект оказался убыточным: контора "Кафе Набоков", управлявшая точкой общепита, понесла чистые убытки в размере 30 миллионов рублей.

За короткий срок работы в заведении успели смениться три шеф-повара, что говорило о серьезных проблемах в организации работы. Теперь же отмечается, что соцсети точки питания не обновляются с декабря, а телефон, указанный на сайте, больше не отвечает.

Omela задумывалась как стильное место для любителей изысканной кухни, однако проблемы с управлением и финансами не позволили проекту оправдать ожидания звездной наследницы. Закрытие ресторана стало очередным ударом для семьи некогда популярного в нашей стране артиста.

К слову, ранее стало известно о тайном возвращении певца в Россию.