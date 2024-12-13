Стало известно, сколько жена Меладзе берет за корпоратив в РФ

Артистка все еще востребована

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов поделился информацией о том, сколько зарабатывает экс-солистка известного творческого коллектива "ВИА Гра" и возлюбленная артиста Валерия Меладзе Альбина Джанабаева за выступления на корпоративных мероприятиях в нашей стране.

По словам эксперта по звездной тусовке, знаменитость все еще пользуется популярностью на закрытых вечеринках и корпоративах. Он отметил, что ее гонорар находится значительно выше среднего уровня на рынке. Как уточнил продюсер, стоимость одного выступления составляет от трех до четырех миллионов рублей.

Исполнительница продолжает активно выступать, несмотря на то, что ее сольная карьера развивается не так ярко, как в период участия в мегапопулярном в свое время музыкальном коллективе. Однако звездный статус позволяет ей быть востребованной артисткой на частных мероприятиях.