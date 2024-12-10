Концерты Джанабаевой отменяют в Европе из-за отсутствия спроса

По жене Меладзе нанесли неожиданный удар в Европе
Альбина Джанабаева. Фото: соцсети
Беглянке не везет

Некогда популярная певица Альбина Джанабаева столкнулась с неприятной ситуацией: по ее карьере нанесли неожиданный удар в Европе. Сольный концерт знаменитости в испанском городе Аликанте был отменен из-за недостаточного интереса публики.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" планировала выступить перед европейскими зрителями 14 декабря, однако за неделю до мероприятия афиша исчезла, а организаторы сообщили, что продажа билетов оказалась крайне низкой, так что проводить мероприятие смысла нет.

Цены на билеты начинались от 59 евро (примерно 6 тысяч рублей), концерт включал новую сольную программу знаменитости, рассчитанную на полтора часа. Однако интерес к выступлению оказался минимальным, что вынудило организаторов отменить мероприятие. По словам источников, планы на дальнейший гастрольный тур супруги Валерия Меладзе в Европе пока поставлены на паузу.

Артистка начала рекламировать свое выступление, вдохновленная успехом европейского турне своего мужа. Напомним, на фоне известных событий зимы 2022-го года звездная пара покинула родное государство и поселилась в Испании, где влюбленные обосновались в загородном доме. С того времени певица активно занимается развитием своей сольной карьеры за пределами родины.

Неудача с концертом в очередной раз показала, что покинувшим Россию артистам крайне сложно выйти на международный уровень – публика за границей не особо заинтересована в таких певцах.

К слову, ранее Джанабаева рассказала об изменившем ее жизнь звонке Меладзе.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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