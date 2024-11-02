Меладзе публично обратился к Брежневой после развода

Артистка ответила ему в соцсетях

Композитор Константин Меладзе выпустил новую песню под названием "Зима так близко". Это стало вторым треком в его исполнении, который вышел с момента развода с Верой Брежневой.

В Сети уверены, что композиция посвящена его бывшей супруге. На эти мысли их натолкнул текст, написанный Меладзе, в котором он обращается к некой женщине и намекает, что между ними еще не закончены отношения и просит ее вернуться назад.

"Я должен смириться, что время бежит / И мир так устроен, что любовь короче, чем жизнь / Что не было б счастья без слез и потерь / А мне, скажи, куда деваться теперь?" – поет Константин.

В качестве подтверждения догадок Вера Брежнева позже опубликовала на своей странице фотографию вместе с Константином Меладзе, не сопроводив ее никакой подписью.

Почему супруги расстались – до сих пор неизвестно. Они стараются не рассказывать о своей личной жизни ни в соцсетях, ни в интервью. Ходили слухи, что этому могли способствовать их разные политические позиции, а также измена композитора. Последнее, впрочем, было опровергнуто заявлением вероятной любовницы Меладзе.

Ранее стало известно, что Вера Брежнева решила подработать проводницей в поезде.