Продюсер заявил, что опальный Меладзе лишился работы за границей

Эксперт обратил внимание на неопрятный внешний вид артиста

Валерий Меладзе, который сейчас проживает в Европе, остался без заработков в предновогоднюю пору. Такое мнение высказал продюсер Сергей Дворцов после нового видео с артистом, опубликованном на странице Альбины Джанабаевой.

Ранее бывшая солистка "ВИА Гры" выложила видео, на котором многие обратили внимание на отросшую бороду Меладзе.

Дворцов полагает, что внешний вид знаменитости может указывать только на одно – заказов на новогодние корпоративы у исполнителя нет. По его мнению, Меладзе некоторое время назад надеялся, что у него получится вернуться в Россию для работы ближе к Новому году, однако ничего не вышло.

"По крайней мере, пока что внешний вид однозначно свидетельствует о том, что он остался без работы на новогоднюю ночь, на новогодние праздники", – заявил он.

Продюсер выразил мнение, что подобный ролик на странице Джанабаевой появился исключительно потому, что так артист хотел привлечь внимание к собственной персоне на фоне падения интереса со стороны зрителей.

Ранее стало известно, что концерты Джанабаевой отменили в Европе из-за отсутствия спроса.