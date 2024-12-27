Анна Asti рассказала об отношениях с супругом после скандала с интимными фото

Анна Asti рассказала об отношениях с супругом после скандала с интимными фото
Анна Asti с мужем. Фото: соцсети
Девушка стала жертвой мошенников

Популярная в нашей стране исполнительница Анна Asti поделилась подробностями своих отношений с мужем после громкого инцидента, связанного с утечкой ее личных фотографий. В начале месяца певица стала жертвой хакеров, которые взломали ее телефон и опубликовали в Сети интимные снимки.

Девушка рассказывала, что неприятные события начались еще в июне, когда злоумышленники стали угрожать ей и требовать деньги. Полгода она находилась в состоянии стресса и страха, но сумела справиться с переживаниями благодаря своему мужу. Он все это время поддерживал ее, помогая сохранять силы и спокойствие.

Прошло уже три недели с момента, когда фотографии стали достоянием общественности, но отношения супругов остаются такими же теплыми и гармоничными. Анна рассказала, что их любовь только укрепилась. Они проводят вместе много времени и часто устраивают друг другу романтические встречи. Об этом рассказывает женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее Кудрявцева вступилась за опозоренную певицу Asti.

Источник: RU.TV ✓ Надежный источник
По теме

ВС России разнесли в щепки военные аэродромы ВСУ

Армия продолжает отрабатывать по объектам противника

Клин между Зеленским и ВСУ: что происходит на Украине

Уровень нестабильности растет с каждым днем

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей