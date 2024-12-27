Анна Asti рассказала об отношениях с супругом после скандала с интимными фото

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Популярная в нашей стране исполнительница Анна Asti поделилась подробностями своих отношений с мужем после громкого инцидента, связанного с утечкой ее личных фотографий. В начале месяца певица стала жертвой хакеров, которые взломали ее телефон и опубликовали в Сети интимные снимки.
Девушка рассказывала, что неприятные события начались еще в июне, когда злоумышленники стали угрожать ей и требовать деньги. Полгода она находилась в состоянии стресса и страха, но сумела справиться с переживаниями благодаря своему мужу. Он все это время поддерживал ее, помогая сохранять силы и спокойствие.
Прошло уже три недели с момента, когда фотографии стали достоянием общественности, но отношения супругов остаются такими же теплыми и гармоничными. Анна рассказала, что их любовь только укрепилась. Они проводят вместе много времени и часто устраивают друг другу романтические встречи. Об этом рассказывает женский журнал "Клео.ру".
К слову, ранее Кудрявцева вступилась за опозоренную певицу Asti.
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