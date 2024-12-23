Оскандалившуюся Боню требуют лишить российского паспорта

Оскандалившуюся Боню требуют лишить российского паспорта
Виктория Боня. Фото: соцсети
Общественники и депутаты вступили с призывом

Викторию Боню, которая поддержала боксера Александра Усика после его победы, угодила в скандал. Народ выразил мнение, что тем самым блогер косвенно встала на сторону украинцев. Она, в свою очередь, уверяет, что любит Россию, уважает Владимира Путина и напоминает, что ранее разворачивала российский флаг после своего восхождения на гору. Однако это не спасло ее от призывов лишить паспорта родной страны.

Екатерина Мизулина заявила, что к ней обратились недовольные граждане, которые требуют забрать у Бони российское гражданство. По ее словам, действия знаменитости являются "плевком в сторону России", поэтому подобные призывы она поддерживает.

Аналогичного мнения придерживается и общественник Виталий Бородин. Вместе с Боней он требует также наказать Меладзе и Ахеджакову.

"Нужно вносить поправки на законодательном уровне, чтобы за крики, лозунги, поддержку Украины их лишали российского гражданства", – говорит он.

Депутат Виталий Милонов уверен, что любой россиянин в здравом уме никогда бы не пошел на бой Усика и не стал бы поддерживать его в соцсетях. Как минимум, из этических соображений. Однако в отношении Бони он полагает, что блогер даже не поняла своего поступка, поскольку является не личностью, а "явлением". 

"Глупость – это, в принципе, достаточно четкое и емкое объяснение ее поступков. Ну это же Боня…", – подытожил он.

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