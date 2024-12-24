Обозреватель Рябкова: дочь Петросяна требует ДНК-тест на детей Брухуновой

Происхождение наследников вызывает сомнения у некоторых

Вокруг семьи известного юмориста Евгения Петросяна разразился крупный скандал. Все произошло с подачи светской обозревательницы Светланы Рябковой – она утверждает, что дочь артиста Викторина якобы сомневается в том, что дети его нынешней жены Татьяны Брухуновой – действительно родные юмористу. Есть ли основания для подобных заявлений, доподлинно неизвестно, однако этот вопрос стал причиной бурных обсуждений в прессе.

По сплетням, которые теперь бродят в звездной тусовке, Викторина требует проведения ДНК-теста, чтобы доказать или опровергнуть родство младших членов семьи – сына Вагана и дочери Матильды – с именитым отцом.

Поговаривают, что старшая дочка знаменитости сильно сомневается в биологическом отцовстве своего родителя. При этом, как отмечается, Викторина ни разу не видела детей лично, так как уже давно живет в США и разорвала все связи с отцом.

По словам источников, Евгений Петросян категорически отказывается проводить тест на установление отцовства, заявляя, что дети – без сомнения его. Однако недоверие Викторины, о котором охотно рассказывает Рябкова, продолжает подогревать слухи и обсуждения в светских кругах.

Ситуация остается напряженной, особенно учитывая, что отношения между Викториной и Петросяном давно не отличаются теплотой – более того, недавно юморист задумал лишить старшую дочку квартиры в Москве.