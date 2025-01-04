Концерт Лолиты хотят отменить из-за слов о "москалях"

Артистка снова столкнулась с проблемами

Певица Лолита, которая не так давно снова вернулась к гастрольной деятельности по российским городам, столкнулась с жестким противостоянием со стороны общественных деятелей. Они не довольны действиями артистки и требуют отменить ее концерты по различным основаниям.

К примеру, они хотят лишить артистку представления в Иванове, которое намечено на март 2025 года. Причиной общественники указывают наличие у знаменитости израильского гражданства, а ее настоящие имя и фамилия – Лолита Марковна Милявская.

"Считаем невозможными ее выступления в России после участия в так называемой "голой вечеринке" во время СВО, а также после ее постов в соцсетях, в частности о "потреблении москалей"", – заявили они в своем обращении.

В прошлом году общественники также возмущались из-за возобновления представлений Лолиты в России и даже приходили на ее выступления с требованием отмены, однако добиться успехов в своих намерениях у них не вышло. Артистка, в свою очередь, пригрозила недовольным российским законом и напомнила, что у государства к ней никаких претензий нет.