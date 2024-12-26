Цискаридзе вспомнил, как его вывели из театра из-за непозволительного поведения

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Знаменитый балетный танцор Николай Цискаридзе вспомнил о забавном случае из детства в одном из последних интервью. Артист рассказал, как однажды его пришлось вынести из зала прямо во время спектакля из-за непозволительного поведения.
Цискаридзе отметил, что ситуация произошла в Тбилисии – городе, где театры ставили постановки на русском, армянском и грузинском языках. Однажды ему довелось попасть на представление, посвященное истории Ленина, Троицкого и Дзержинского.
Знаменитость рассказал, что в те годы в стране "стоял жуткий коммунизм". Герои спектакля стояли в национальных костюмах и играли на армянском. Это понемногу начало вызывать в маленьком Николае желание громко хохотать, но он себя сдерживал.
Однако силы воли ему не хватило в тот момент, когда к Ленину подошел Дзержинский и объявил: "Владимир Ильич, Троцкий сказал, что революции не будет!".
"Когда Ленин встал и сказал на армянском: "Нет, нет!". Ребенок издал такой хохот, что меня из зала выносили", – рассказал Цискаридзе о своем непозволительном поведении.
Ранее Николай Цискаридзе объяснил, почему считает постановку "Щелкунчик" от Большого театра ужасной.
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