Цискаридзе вспомнил, как его вывели из театра из-за непозволительного поведения

Артист рассмеялся прямо посреди спектакля

Знаменитый балетный танцор Николай Цискаридзе вспомнил о забавном случае из детства в одном из последних интервью. Артист рассказал, как однажды его пришлось вынести из зала прямо во время спектакля из-за непозволительного поведения.

Цискаридзе отметил, что ситуация произошла в Тбилисии – городе, где театры ставили постановки на русском, армянском и грузинском языках. Однажды ему довелось попасть на представление, посвященное истории Ленина, Троицкого и Дзержинского.

Знаменитость рассказал, что в те годы в стране "стоял жуткий коммунизм". Герои спектакля стояли в национальных костюмах и играли на армянском. Это понемногу начало вызывать в маленьком Николае желание громко хохотать, но он себя сдерживал.

Однако силы воли ему не хватило в тот момент, когда к Ленину подошел Дзержинский и объявил: "Владимир Ильич, Троцкий сказал, что революции не будет!".

"Когда Ленин встал и сказал на армянском: "Нет, нет!". Ребенок издал такой хохот, что меня из зала выносили", – рассказал Цискаридзе о своем непозволительном поведении.

Ранее Николай Цискаридзе объяснил, почему считает постановку "Щелкунчик" от Большого театра ужасной.