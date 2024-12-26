Цискаридзе вспомнил, как его вывели из театра из-за непозволительного поведения

Цискаридзе вывели из театра из-за непозволительного поведения
Николай Цискаридзе. Фото: АГН "Москва"
Артист рассмеялся прямо посреди спектакля

Знаменитый балетный танцор Николай Цискаридзе вспомнил о забавном случае из детства в одном из последних интервью. Артист рассказал, как однажды его пришлось вынести из зала прямо во время спектакля из-за непозволительного поведения.

Цискаридзе отметил, что ситуация произошла в Тбилисии – городе, где театры ставили постановки на русском, армянском и грузинском языках. Однажды ему довелось попасть на представление, посвященное истории Ленина, Троицкого и Дзержинского. 

Знаменитость рассказал, что в те годы в стране "стоял жуткий коммунизм". Герои спектакля стояли в национальных костюмах и играли на армянском. Это понемногу начало вызывать в маленьком Николае желание громко хохотать, но он себя сдерживал.

Однако силы воли ему не хватило в тот момент, когда к Ленину подошел Дзержинский и объявил: "Владимир Ильич, Троцкий сказал, что революции не будет!". 

"Когда Ленин встал и сказал на армянском: "Нет, нет!". Ребенок издал такой хохот, что меня из зала выносили", – рассказал Цискаридзе о своем непозволительном поведении.

Ранее Николай Цискаридзе объяснил, почему считает постановку "Щелкунчик" от Большого театра ужасной.

Источник: YouTube

США устроили наглую провокацию в Белоруссии перед выборами

Подобную акцию американцы совершают не в первый раз

Что приведет к полному развалу Украины: в Киеве сделали громкое заявление

Процессы по разрушению государственности могут начаться изнутри

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей